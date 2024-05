Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeval kell 11 algab Türi Püha Martini kirikus jumalateenistus, kus kogudus saab tuttavaks uue kirikuõpetaja kandidaadiga. Türi koguduse õpetaja kandidaat Kalle Kadakas pidas 14. aprillil kirikus proovijutluse ja samal päeval olnud koguduse nõukogu koosolekul valiti ta uueks õpetajaks. Lisaks Türi kogudusele jäänuks uue õpetaja hooldada ka Käru kogudus. Kadakas pidanuks kogudusi teenima hakkama juuni keskel, mil ta pidi naasma Kanadast, kus ta teenis Vana-Andrese koguduse pastorina.

* Statistikaamet avalikustas, et tänavu esimeses kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1894 eurot, mis on 8,8 protsenti kõrgem kui eelmise aasta samal ajal. Järvamaal tõusis keskmine brutopalk aasta alguses 1558 euroni. Aasta tagasi oli see 1423 eurot, seega 135 eurot väiksem. Aastane palgatõus on maakonnas olnud seega 9,5 protsenti. Viimase kahe aastaga on keskmine brutopalk maakonnas suurenenud 309 eurot ja viimase kolme aasta jooksul 390 eurot.

* Kui eelmisel reedel enne südaööd sai häirekeskus teate, et Türi vallas Reopalu külas on põlema läinud suure ohuriskiga Combimilli saeveski, jõudis sinna esimesena kohale Vändra päästekomando. See seik pani kohalikke järgnevatel päevadel huvi tundma, kus olid siis Reopalule kõige lähemal asuva Paide ja Türi komando päästjad. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits selgitas, et Paide ja Türi päästjad olid samal ajal hõivatud teiste väljakutsetega. Türi päästekomando oli abis Rapla vallas Koikse külas puhkenud suuremal maastiku­tulekahjul. Kell 17.09 tõusis seal ohutase ja kaasati lisajõude, sest selleks hetkeks põles juba hinnanguliselt hektar metsaalust pinnast. Päästetööd, milles osalesid ka Türi päästjad, vältasid keskööni, mil kustutamine peatati ja hommikul alustati uuesti.

* Eelmise pühapäeval õhtul kella poole seitsme paiku põhjustas Huuksi küla kohale sattunud äikesepilv tugevat vihmasadu ja tuuleiile, mis kukutasid puid. Fotosid kahjudest jagas ilmahuviliste Facebooki grupis Jana Kutsar. Fotodelt on näha, et äkkiilide tagajärjel murdunud puude kukkumise tagajärjel hävis hoovil puidust mängumaja ja kasvuhoonegi sai kõvasti kannatada. Sünoptik Kairo Kiitsak kommenteeris omalt poolt, et kuigi tegemist oli lokaalsete äikesepilvedega, oli neis jõudu küllaga.

* Suusaliit tunnustas eelmisel reedel Tallinnas möödunud hooaja parimaid sportlasi. Murdmaasuusatamises valiti parimaks naissportlaseks Kaidy Kaasiku. Kaidy Kaasiku on Ambla spordiklubi suusataja, kes treenib koos õe Keidyga Eesti suusakoondises. Tema treenerid on Jaanus Teppan ja Reimo Kaasiku.