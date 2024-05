"Üldised sissetungimised on olnud siiski nii-öelda suvilatesse või hoonetesse, mis ei ole kasutatavad eluruumidena, üksikuid juhtumeid on olnud elumajadesse, kus sees elatakse, aga sellisel ajal, kui kedagi kodus ei ole. Need paar juhtumit jäävad talve perioodi. Kevadel on olnud meil üks juhtum Lokutal, kus omanik tuli koju ja sattus varastele peale," kirjeldas Jalast.