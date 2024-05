Järvamaa ja Paide paistavad silma hoolsa jäätmesorteerimisega

Kui jaanuaris koguti Järvamaa peale kokku vaid 26 tonni biojäätmeid, siis märtsis juba 38 ja aprillis 42 tonni, mis on ka maakonna rekordtulemused.

Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Bruno Tammaru kommenteeris, et kodused biojäätmed jõuavad üha enam selleks ette nähtud kohta ehk biojäätmete konteinerisse ning sealtkaudu ka biogaasitehasesse, et anda neile suurim väärtus - toota kodumaist transpordigaasi ja digestaati Eesti põldude väetamiseks.

"Paljudes piirkondades üle Eesti on biojäätmete eraldi kogumise kasv olnud märgatav, mille eest tuleb hoolsatele sorteerijatele tänu avaldada. Märtsis tegi tehas vastuvõetud biojäätmete kogustega mitmeid rekordeid — suunasime gaasitootmisse 1850 tonni biojäätmeid," rõõmustas ta.

Tammaru loodab, et Ecobio tehas on teerajajaks teistegi sarnaste biogaasijaamade ehituseks Eestisse. “Maardu tehas on Eestis ainulaadne, kasutades biogaasi tootmiseks just koduseid jäätmeid. Tehas on praeguseks saavutanud ligi 80% täisvõimsusest, mis tähendab, et õige pea saavutame piiri, kus vastuvõetavate biojäätmete kogust suurendada pole võimalik," lisas ta.

Tammaru nentis, et tee rajamine selles valdkonnas on olnud keeruline, kuid ta usub, et Ecobio kogemus annab kindlust ka teistele ettevõtjatele sarnaste tehaste rajamisel.

“Lisaks sellele, et kodune biojäätmete kogumine liigub tõusujoones, on ka kasvanud koostöö jäätmekäitlejatega ehk prügilatel on tekkinud arusaamine, et biojäätmete kompostimise asemel on mõistlik neid ka gaasi tootmiseks kasutada. Tegemist on võimalusega panustada energia- ja ka toidujulgeolekusse,” rõhutas Tammaru.

Paides ja Järva vallas algas mullu 1. detsembrist uus korraldatud jäätmeveo periood, mis tõi kaasa rangemad jäätmete sorteerimise tingimused. Türi vallas algas uus periood varem.