Peaaegu pooltel lapsi vedavatel bussidel esineb puudusi

Õppeaasta kaks viimast nädalat enne koolivaheaega on ekskursioonide tippaeg. Transpordiamet on seetõttu võtnud fookusesse just laste juhuvedusid teostavate sõidukite kontrolli. Tulemused näitavad, et peaaegu pooltel lapsi vedavatel sõidukitel on probleeme.