Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellist imelugu, et ühes kuus tuleb ämmaemandatel ilmale aidata kolm paari kaksikuid, pole Järvamaa haigla sünnitusosakonnas aastakümneid olnud. Kui juba ühed kaksikud aastas on maakonna haiglas sündmus omaette, siis tänavune maikuu võttis suisa sõnatuks. Järvamaa haigla ämmaemandusjuht Keidy-Anet Lavrikov ütles, et seda päris öelda ei saa, et kolm paari kaksikuid oleks ämmaemandatele üllatusena tulnud. «Need naised olid kõik meie juures arvel ja olime selleks valmis, et ühel hetkel nad meile tulevad. Aga nagu mitmikutega ikka, siis ei tea kunagi, kas rasedus kulgeb lõpuni või sünnivad nad veidi varem,» selgitas ta. Nii ei osanud ka sünnitusosakond oodata, et kõik kolm naist tulevad sünnitama just mais, aga nii see läks.