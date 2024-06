Seidla mõisa hoovis asuvasse tõllakuuri on omanik kokku toonud palju erinevat vanavara. Mehe hinnangul on aeg jõudnud sinnamaani, mil peab hakkama oma varusid tühjendama.

Mati Raal on nimelt juba ligi 40 aastat tegelenud restaureerimisega ning sellega seoses on tema kätte kogunenud palju asju, mis on väga vanad- ka 150 aastaseid mööbliesemeid.