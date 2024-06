Aravetel avati täna rannavolle hooaeg

Mängu korraldajaks on Taavi Leinart, kes möödunud aastal sai tänukirja aktiivse spordielu elavdamise ja edendamise eest Järva vallas.

Rannavõrkpall on klassikalisest võrkpalliväljakust pisut väiksemal liivaväljakul mängitav paarisvõrkpall. Rannavõrkpall erineb saalivõrkpallist pisut reeglite poolest ning liival ja välitingimustes mängitakse ka kergema palliga. Võistlusformaadis rannavollet mängitakse kaks mängijat kahe vastu, kuid harrastajad on väljakul tihti ka 3 või 4-kesi. Kergem pall muudab rannavolle harrastamise lihtsamaks algajatele mängijatele, kes muidu saalivõrkpallist suurt rõõmu ei tunne. Samuti on harrastajatel võimalus endale sobiv võrgu kõrgus määrata.