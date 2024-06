Evely Kaasiku pälvis MK sprindietapil seitsmenda koha

Orienteerumiskubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et naiste 3,3 km pikkuse ja 21 kontrollpunktiga raja, kus tõusumeetreid oli 105, oli stardis 111 naist.

"Teadsin, et siin on eriline maastik ja valmistusin seetõttu selleks MK-etapiks väga põhjalikult. Ma pole varem mitte ühekski MK-etapiks nii meeletult eeltööd teinud, õppisin nädal aega vana kaarti tundma. Vana kaart ei olnud muidugi täiuslik ega ajakohane, aga andis siiski aimu, mis ees ootab," ütles Kaasiku vahetult pärast võistlust. "Kuigi põhjalikum analüüs seisab veel ees, siis tean juba, et kaotasin natuke aega raja alguses metsaetappidel. Oleksin võinud seal mõnes kohas otse minna, aga ei riskinud. Oli väga põnev rada. Andsin endast parima.".