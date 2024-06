Kuidas üks saunaskäik Eesti turismile hoogu annab?

Omajagu on räägitud jalkaäss David Beckhamist ja teistest staaridest, kes Eestist pärit iglusauna soetanud. Kirsiks koogil on muidugi Anna Hintsi saunadokumentaali “Savvusanna sõsarad” rahvusvaheline edu ja mitmed mainekad auhinnad. 8. juunil saavad kõik eestimaalased panna ise käe külge, et Eesti sauna rahvusvahelist tuntust kasvatada: oleme koos põhjanaabrite soomalstega võtnud nõuks teha saunatamises Guinnessi maailmarekordi.

Teeme Eesti sauna ilmakuulsaks

Eesti on üle ilma tuntuks oma iduettevõtete-sõbraliku keskkonna ja digiriigiga. Ka see on olnud teekond, kus oleme samm-sammult üles ehitanud üht lugu. Selle loo sünni ja leviku juures on käe külge pannud väga paljud Eesti inimesed. Miks ei võiks Eesti sauna lugu olla veel üks sarnane Eestiga laias ilmas seostuv pusletükk? Tõsi, saunakultuuriga hiilgavad ka teised rahvad, ennekõike meie põhjanaabrid. Aga ega me diginomaadide ja iduettevõtete meelitamisel ka just üksi ole.

Just praegu on hetk, kui Eesti saun on saanud nii-öelda jala ukse vahele. Miks ei võiks Eestist saada sauna-retriitide üleilmne meka, nagu Bali on joogatajate paradiis või Santiago de Compostela hingerahu otsivate palverändurite meelissihtkoht? Et see tõeks saaks, tuleb just praegu hoogu anda, et juba veerema läinud pall kiirema tempo sisse saaks. Meie saunakultuuri loo levik laias ilmas aitab tuua Eestisse põnevast ja tervislikust huvitatud turiste.

Pööraselt kasvav heaoluturism