Kevade kool kutsub ühisele spordipäevale

Võistlejaid on tervitamas Jüri Ratas Erasmus+ Terviseprojekti patroonina Projekti eesmärk on edendada tervislikke eluviise ja suurendada tervisealaseid teadmisi eelkõige õpilaste hulgas. Tervitamas on Eriolümpia Eesti Ühenduse spordidirektor-tegevjuht Siret Kruk, Türi ja Järva valla esindajad. Võistluste peakorraldaja on Kevade kooli spordiringi juhendaja Mati Sadam.