Ilmetud koolimaja seinad said ägedad maalingud

Türi ühisgümnaasiumi huvijuht Greeta Roosileht ütles, et märtsis pöördus kooli poole kunagise Türi majandusgümnaasiumi vilistlan, kes uuris ega koolil ole mõnda vaba seina, kuhu tohiks grafitiürituse raames joonistada. "Tuli välja, et grafitikunsti seltskonnal on tore tava korraldada erinevaid ühisjoonistamisi. Varem on nad seintele uue elu andnud Tallinnas, Tartus ja Pärnus," rääkis ta.