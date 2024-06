Esimesena lasi sedeli hääletuskasti Eha Jõgi, kes ütles, et käis isegi nõukogude ajal hääletamas, mistõttu tuleb nüüd omas riigis, kui valimised on vabad, neist kindlasti osa võtta. «Enamasti olen ikka õigesti valinud, kuid paar korda on juhtunud nii, et minu hääle saanud inimene pole valituks osutunud,» lausus ta.