Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui eile keskpäeval Paide muusika- ja teatriamajas valimisjaoskonna uks avati, ootas järjekorras juba neli inimest. Esimesena lasi sedeli hääletuskasti Eha Jõgi, kes ütles, et käis isegi nõukogude ajal valimas, mistõttu tuleb nüüd, omas riigis, kui valimised on vabad, neist kindlasti osa võtta. «Enamasti olen ikka õigesti valinud, kuid paar korda on juhtunud nii, et minu hääle saanud inimene pole valituks osutunud,» lausus ta.

* Eelmise neljapäeva hommikul võttis 14 Swedbanki töötajat Järva-Jaani kirikaias ette tõsised talgutööd, et sügisest ja talvest räsitud haljastust korrastada. See on panga ammune algatus «Annetame aega», mille kestel töötajad panustavad oma aega ja töökäsi sinna, kus seda vajatakse. Swedbanki töötaja Valdur Krasavin ütles, et kui arvestada ettevõtte 2000 töötajaga, kes igal aastal osakondade kaupa kuskil talgutel käivad, siis on päris hulga tööd Eestimaal tehtud. «Eelmisel aastal käisime abis enam kui sajal objektil üle Eesti,» märkis ta.