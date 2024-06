Uus päästejuht Janar Kärner: kindlasti on päästjad väärt suuremat palka kui nad täna saavad

Ida päästekeskuse uus juht Janar Kärner on neljandat põlve tuletõrjuja.

See, et Järvamaalt pärit Janar Kärnerist saab millalgi tippjuht päästeametis, on sisse kirjutatud vist juba tema saatuseraamatusse. Tema isa, endine tuletõrjepealik Tuve Kärner, veab Järva-Jaanis praegu tuletõrjemuuseumit ja vanatehnika varjupaika. Vanaisa oli Järva-Jaanis pritsumeeste pealik. Ja vanavanaisa samuti.