Horvaatia kõrgliiga hõbemedalist siirdub Soome

Eile teatas Soome kõrgliiga meeskond KyKy-Betset, et järgmisel hooajal mängib nende meeskonnas välismängija Sten Perillus Eestist. Järvamaa võrkpallur Perillus lõpetas just hiljuti eduka hooaja Horvaatias, kus ta saavutas MOK Mursa Osijek meeskonnaga kõrgliigas teise koha. Varem on ta mänginud Eesti kõrgliiga meeskondades Võru Barrus ja Selver/TalTech.