Tagaajamised ja avariid Järvamaa noored autoärandajad tunnevad, et on seadustest kõrgemal

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammeleht ütles, et sõiduk leiti pühapäeva õhtupoolikul Paide tehisjärve tagant avariilisena kraavist. Politseil on põhjust arvata, et sõiduki omavolilise kasutamisega on seotud samad noorukid, kes hiljaaegu Türil ärandatud sõidukiga politsei eest pagesid.