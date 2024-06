Massiivne kuldkett tõi omanikule pandimajas 20 000 eurot

Rauno Emmari kinnitusel lõi kulla maailmaturu hind mais mitu uut rekordit, jõudes kuu keskel 2450 dollari tasemeni untsi kohta. „Tõstsime mais kulla sisseostuhinda tänavu juba kolmandat korda 37-euroni grammi eest. Need, kel kulda on, on hinnatõusust vägagi teadlikud ja meile toodavad mahud on kasvanud kordades,“ rääkis Emmar.