Ratturid avastasid enda jaoks virtuaalsõidud

Ettevõtmise üks korraldajaid Tauri Must andis teada, et esimese etapi tulemused edastas talle põhidistantsilt 24 ja matkasõidult 16 ratturit. „Tõenäoliselt oli aga distantside läbijaid palju rohkem, kes tulemusi ei edastanud,” pakkus ta. „Ratturite suurem arv on iseenesest äärmiselt positiivne. Eesmärk on ju pakkuda inimestele võimalust liikuda ja tähistatud marsruutidel oli näha neid mitmeid.”