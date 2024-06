Udeva nartsissipark ootab lisaks sibulaid

Aga park on Udeval suur ja sinna mahub veel tuhandeid nartsisse, enne kui tekib lõputu nartsisside õitemeri ja eestvedajad tulemusega päriselt rahule jääks. Udevalaste eesmärk on kokku koguda uskumatu hulk ehk 10 000 sibulat. Selleks vajavad nad aga taas kord paljude inimeste abi.

Kohe on kätte jõudmas aeg, kus hoolsamad aiapidajad üle Eesti kaevavad välja tihedaks kasvanud nartsissipeenrad ja aiamaad, et uuel kevadel jälle rikkalikult uusi õisi näha. Selle töö käigus tekivad nartsissisibulate ülejäägid, mis sobiksid ideaalselt just Udeva parki. Nii paluvadki udevalased üle jäävad natrsissisibulad neile kinkida.