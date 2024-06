Türilt pärit kunstnik tõi oma kollektsiooni pärlid Eesti sõjamuuseumisse näitusele

Aku Soraineni kogust on näitusel umbes 200 eset, sh 60 relva. Türilt pärit Kristjan Bachman, kunstnikunimega Bach Babach pani välja üle 400 ühiku pioneerivahendeid sh ligi poolsada miini ja granaati. Lisaks on näitusel haruldased lipud, mida pole kunagi varem koos eksponeeritud: Eesti laskurkorpuse 354. laskurpolgu lipp Soraineni ja Eesti SS-leegioni 1. grenaderirügemendi lipp Leo Tammiksaare kogust. Samuti eksponeeritakse vorme, mida sõdivate poolte seljas Eestis 1944. aastal näha võis. Eesti laskurkorpuse meeste kaevikukunstiesemed pärinevad Dmitri Tihhonovi ja Aleksandr Jarovoi kogudest.

Näituse üks kuraatoritest Aku Sorainen ütles, et näitus on mõeldud tähistama 80 aasta möödumist 1944. aasta rasketest lahingutest Eesti pinnal. „Meie teada pole kunagi varem ühel näitusel väljas olnud nii palju 1944. aastal kasutusel olnud Nõukogude ja Saksa relvi korraga,“ rääkis ta ja lisas: „Siin on ka tõelisi haruldusi, näiteks snaipripüsse, püstolkuulipilduja MP-35, mille sarnaseid jagati luuregrupi Erna liikmetele, ja Saksa granaatpüstol „Sturmpistole“.“