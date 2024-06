Mida arvata kui peale suplemist kattub keha punaste täpikestega

Vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud seirekalendrile võetakse sel hooajal Türi tehisjärvest veeproovid järgnevatel kuupäevadel: 15.05.2024 (hooajaeelne), 05.06.2024, 03.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024. Analüüsi tulemused on kättesaadavad SIIN .

Türi Vallavalitsusele on laekunud kaebuseid, kus järveveega kokku puutumisel tekivad kehale punased täpid. Supeldes võivad lisaks sinivetikatele ja teatud bakteritele inimese nahka kahjustada ja allergilisi reaktsioone põhjustada ka mitmesugused parasiidid. Kirjeldatavat nahaärritust, kus veega kokku puutunud piirkondades kehal tekivad ebakorrapärased sääse- või parmuhammustusi meenutavad punased täpid, võivad põhjustada vereimiussi vastsed ehk tserkaarid, mis on vee looduslik osa. Tserkaardiele sobib soe veekeskkond (temperatuur +20 °C), mis Eestis valitsenud sooja ilma tõttu on suure tõenäosusega paljudes veekogudes saavutatud.