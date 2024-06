Riigikogulaste, ministrite ja tippametnike majandushuvide deklaratsioonide järgi on mullu kõige rohkem teenitud ligi 240 000 eurot ja kõige vähem 48 000 eurot, laenukohustusi on maksimaalselt 656 000 euro eest ja pundis on ka kaks suurt maksuvõlglast, kirjutab Postimees.