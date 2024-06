Paide rannas algas suvevolle

Suvevolle korraldaja Piret Reinfeld ütles, et Suvevolle on läbi aastate olnud tore traditsioon, mis toob randa palli mängima ka palju neid võrkpallihuvilisi, kes saali trennidesse ehk ei satu. "Aga rohkem või vähem on võrkpalliga tuttavad ikka kõik osalejad ning mängud on enamasti võrdsed ja tase harrastajatele sobilik," sõnas ta.