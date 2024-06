Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval müüdi Paide turul esimest päeva Eesti maasikat. Kilohind on veel kõrge, ent võrreldes üle 20eurose hinnaga, nagu kodumaist maasikat alles hiljuti müüdi, on hind Paides ligi kaks korda odavam. Turul Eesti maasikaga kaupleva järvalase Maris Mikone sõnul eelistavad Paide inimesed hinna tõttu veel Poola maasikat, ent esimese päeva kohta pole kodumaise maasika müük samuti kehv olnud. «Täna on läinud kuus kasti juba kaubaks,» sõnas ta teisipäeva pärastlõunal. Kilohind oli siis 11 eurot, kolmapäevaks oli see langenud juba üheksa euro peale. Mikone sõnul hakkab hind järjest odavnema, mida lähemale kõrghooaeg jõuab. Mikone müüb Lätte talu «Asia» sordi maasikaid.

* Pärast seda, kui kauaaegne Türi kirikuõpetaja Teet Hanschmidt veebruaris emerituuri suundus, oli Türi Püha Martini kiriku kogudus õpetajata. EELK peapiiskop Urmas Viilma soovitas uueks kirikuõpetajaks Jaanus Noormäge. Uus õpetaja teenis eelnevalt Harju-Madise kogudust. Järva praostkonna praosti Katrin-Helena Melderi sõnul oli pühapäevane teenistus uuel õpetajal hästi läbi mõeldud. «Tema jutlus oli põhjalik ja huvitav,» lisas ta.

* 24. mai varahommikul sai politsei teate, et Paide linnast on varastatud sõiduauto Volkswagen Passat. Õige pea märkas politseipatrull ärandatud autot Türi vallas Raukla külas. Kui politseinikud vilkurid ja sireeni tööle panid, ärandatud auto seisma ei jäänud, vaid hoopis põgenes. Kuni 150kilomeetrise tunnikiirusega põgenenud autot ei saanud politseinikud pidama muidu, kui tulistasid autol rehvid läbi ja tõkestasid seejärel tee. Kui politseinikud suunasid seisma jäänud auto poole püstolid ja andsid käsu autos viibijatel sealt väljuda, astus välja kaks 13aastast ja üks 14aastane poiss. Nädal aega hiljem, 2. juunil sai politsei teate, et ööl vastu pühapäeva varastati Paides Sõpruse tänaval maja eest lukustamata ustega sõiduauto VAZ.

* Keskkonnaagentuuri EstModeli Suve-eri rakendusest on alates maist võimalik uurida 53 hüdromeetriajaama jõgede keskmisi voolukiirusi. Voolukiirused kuvatakse ühel graafikul koos veetaseme ja vooluhulga muutustega. Kuigi veetaseme ja vooluhulga andmestikud on juba varem avalikustatud ja tuttavad, on keskmised voolukiirused esimest korda kättesaadavad. Järvamaal on keskkonnaagentuuril viis hüdromeetriajaama, mis mõõdavad aasta ringi veetaset, veetemperatuuri ja õhutemperatuuri. Need on Tori jaam Prandi jõel, Särevere jaam Pärnu jõel, Põhjaka I jaam Esna jõel, Põhjaka II jaam Sargvere peakraavil ja Vodja jaam Vodja jõel. Vodjal on soojal aastaajal ka sadememõõtja.