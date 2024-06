Paidelaste lemmikkohvik Napavlova avab end korraks taas

Üks Napavlova kohviku tegijaid Kerli Graubner ütles, et seekord löövad nad kohviku valla hooviteatrite festivali teise päeva õhtupoolikul Purdi mõisapargis. "Osta saab head-paremat kaasa või nautida kohapeal etenduse või kontserdi kõrvale," sõnas ta.

Graubner märkis, et seekord on nad tegelikult väljas vähendatud koosseisus ja päris Napavlova nimele omaseid maiuseid ehk siis Napoleoni kooki ja pavlovaid ei pruugi letilt leida. "Oleme kõik oma igapäeva tööde ja tegemistega sedavõrd hõivatud, et ei jõua hõrgutisi valmis teha," põhjendas ta.