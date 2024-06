Järvamaal sõidab ringi mammograafiabuss

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. On tähtis, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna. Rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on väikese kiirgusdoosiga, mis on tervisele ohutu. Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse 50–69 aastasi naisi iga kahe aasta järel.

2024. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974.

Tervisekassa saadab eelnimetatud aastail sündinud naistele rahvastikuregistris oleva aadressi järgi kutsed, kuid andmebaasi ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised kutseid siiski saada – see ei ole takistuseks uuringule tulemisel. Seega, kui olete sündinud just nimetatud aastail, siis võite julgesti kutset ootamata uuringule registreeruda. Sõeluuringu kutse on mõeldud meeldetuletuseks sõeluuringus osalemiseks.

Rinnavähi sõeluuring on naisele tasuta. Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupist nooremad või vanemad, peaksid rinnakaebuste korral pöörduma perearsti või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaatuse ning suunab vajadusel rinnauuringutele. Saatekirjaga on ka neile naistele kliinikumis uuringud tasuta. Kui Te ei kuulu sõeluuringu sihtgruppi või Teil puudub saatekiri, saab uuringul osaleda tasulise vastuvõtuna.

Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda telefonil 731 9411 ja 6003155 tööpäevadel kell 8.00-16.00. Mammobussis saab vabade aegade olemasolul uuringule registreeruda ka kohapeal.

Näiteks Järva vallas on mammograafiabuss sel suvel: Aravete Meie toidupoe juures (Piibe mnt 16), 10.06-11.06.2024 Järva-Jaani vallamaja parklas (Pikk 56), 12.06-13.06.2024 Koeru Coop kaupluse parklas (Pärna pst 2) 08.07-09.07.2024