24. mail tuvastati riikliku järelevalve käigus, et kinnistutele Tallinna 45 ja Puuvilja 29 on paigaldatud EKRE poliitiline välireklaam, mis ei vasta Paide linna välireklaami paigaldamise eeskirjas sätestatud nõuetele.

See tähendab, et erakond on reklaamid paigladanud sinna omavoliliselt kinnistu omanikelt luba küsimata.