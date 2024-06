PILDID Järva-Jaani veetorni ootab ees ilus tulevik

Järva-Jaanis toimetav Orina Seltsimeeste ühing, mis alates 2019. aastast tegeleb kohaliku vana veetorni rekonstrueerimise ja arendusega, on jõudnud oma plaanidega uude faasi. Tornist on valminud eskiislahendus, milline see võiks mõne aasta pärast põneva turismiatraktsioonina välja näha. "Lasime torni kujundada täpselt sellise, nagu me ise seda näha soovime. Ja see sai ikka väga ilus," rõõmustas ühingu eestvedaja Andreas Sapas.