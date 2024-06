Eelarves on vabu vahendeid veel ligikaudu 11 miljonit eurot. Pisut enam kui pool taotlustest on esitatud väljaspoolt suurima elanike arvuga Harju- ja Tartumaad.

„Vooru eelarve on ajalooliselt suurim, taotlust saab jätkuvalt esitada kiirustamata, piiriks on ainult tööde lõpetamise tähtaeg, milleks on Euroopa raha kasutamise reeglite järgi 31. detsember 2025,“ sõnas EISi eraisiku toetuste juht Kersti Saar.