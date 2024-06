Lahkus kauaaegne Järvamaa ettevõtja Toomas Agasild

Agasild oli seda meelt, et sel hetkel oli Järvamaa elujõuline maakond, kuid kartis, et see ei pruugi nii jääda. Ta märkis, et edasiminek on võimalik vaid siis, kui jätkub inimesi. Inimesed tulevad aga sinna, kus on parem, kus on töökohad. «Ja ka vastupidi, ükski ettevõtja ei tule töökohti looma, kui kohapealt ei ole tööjõudu saada. Üksnes missioonitundest äri ei aja,» ütles ta.