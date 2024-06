Vahuküla eided teevad silmad ette ka püstijalakoomikutele

Vahuküla on iidne alla saja elanikuga Koeru kandi küla, mida on mainitud suisa Läti Henriku kroonikas. Veelgi märkimisväärsem on aga see, et külast on välja kasvanud omapärane teatritrupp, mille koomiline omalooming ja näitlejaskond, mille keskmine vanus on ütleme samuti üle keskmise, on ära võlunud kõik etendustel käinud.