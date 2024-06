Kõnniteel alustanud surfajad võtavad nüüd mõõtu olümpiamängudel

Rulatamine on omamoodi kunstivorm, kus eneseväljendusel ja kogukonnal on paljudele suur roll. Aastakümnetega on suvalisest teedel ja tänavatel rulatamisest välja kasvanud spordiala, mis on jõudnud isegi olümpiamängude kavva. Rulasõit ei ole moodsal nutiajastul jäänud tagaplaanile, vastupidi, selle populaarsus on maailmas suurenenud.­