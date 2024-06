Rahvajooksu kolmekordne võitja sai kriminaalkaristuse

Kohus otsustas jätta mõistetud karistuse täitmisele pööramata, kui Loskutov ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.Kohus leidis, et reaalne vangistus ei ole vajalik, sest Loskutov on varem karistamata. Tegu on esimese astme kohtu otsusega, mida on võimalik edasi kaevata.

Kohus mõistis Eesti Vabariigilt Loskutovi kasuks välja 400 eurot süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju, käeraudade õigusvastase kasutamise eest. Loskutov peab tasuma menetluskulud summas 2823,01 eurot.

Sajandi alguses maratonijooksus Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud 54-aastast Pavel Loskutovi süüdistati selles, et ta lõi eelmise aasta aprillis Valgas enda tuttavat 64-aastast meest ühel korral rusikaga näkku ja kuklasse. Süüdistuse järgi palus kannatanu naine, et Loskutov oma tegevuse lõpetaks, ent too jätkas kannatanu ründamist ja lõi teda korduvalt näkku ja pähe, millega tekitas valu ja tervisekahjustuse. Mai hakul kinnitas Loskutov Lõuna-Eesti Postimehele, et tema pole süüdi ning päris nii, nagu on esitatud süüdistus, sündmused ei arenenud, seejuures viitas ta hädakaitsele.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ainar Koik leidis, et kuritegu oli raske, sest Loskutov ei löönud kannatanut korra, vaid korduvalt. Nii tekitati ohvrile valu ja tervisekahjustus. Olukorra tegi süüdistuse kohaselt raskemaks, et rünnak toimus avalikus kohas ehk tänaval.

"Avalikus kohas vägivallatsemine riivab kindlasti kogukonna turvatunnet. Seetõttu tuleb prokuratuuri hinnangul anda süüdistatavale sõnum, et tema tegu oli tõsine," teatas Koik pressiteate vahendusel. "Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis viibimine oleks võimalikult turvaline ja ohutu. Igasugune vägivald tänaval kahjustab seda turvatunnet märkimisväärselt."

Prokuratuur tutvub kohtuotsusega ning otsustab seejärel, kas ja millises ulatuses otsus vaidlustada. Edasikaebamise õigus on ka süüdimõistetul.

Loskutov on omal ajal korduvalt osalenud ka Paide-Türi rahvajooksul, olles meestest selle pika maa võitja 1998., 2002. ja 2010. aastal.