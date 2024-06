KredExi maakondlikud nõustajad käisid õppereisil Saksamaal

Oma tegemisi tutvustas energia alast nõustamist pakkuva organisatsiooni IAF insener, kes aitab välja selgitada, millised meetmed hoone energiatarbimise vähendamiseks on tehniliselt mõistlikud ja ökonoomsed. Oma näites tõi ta välja, et tänu nende analüüsile ja kontseptsiooni välja töötamisele võib vana maja energiavajadus peale renoveerimist olla kuni 81% madalam ja soojuskadu 65% väiksem. Selliste tõhusate hoonete renoveerimist toetab ka riiklik fond.

Õppereisi käigus külastati ka BAUinfo Berlini, mis pakub tasuta esialgset nõustamisteenust elamute renoveerimisel. Fokusseeritakse energiasäästlikkusele, kütte- ja jahutussüsteemile, soojustusele, kestlikele materjalidele ja toeturprogrammidele.

Peale BAUinfo külastust suunduti IWO kontorisse, kus külalised kuulasid DENEFFI ja EDL_HUBi ettekannet. DENEFF on energiasäästlikkuse häälekandja, kes on 12 aastat ühendanud poliitilise sfääri ja energiasektori. EDL_HUB loodi 5 aastat tagasi, et luua võrdseid võimalusi energiateenuste jaoks.

Punkti pani õppereisile Jaanus Marki esitlus RenoWave projektist Võrumaal, kus on 828 korteriühistut ja 10 aastaga on 4% KredExi abiga renoveeritud. Mark tõi välja probleemkohtadena seda, et pangad ei pruugi laenu anda, hinnapakkumisi ei laeku või puudub omaniku tahe, ent korras elamufond on piirkonna arengu ja elanikkonna säilitamise seisukohalt hädavajalik. RenoWave projekti eesmärk on toetada korterelamute omanikke renoveerimisprojekti kavandamisel ja elluviimisel.

Õppereisi tulemusel võib öelda, et Saksamaal on ehitussektoris oluline tõhusus, uute hoonete süsinikneutraalne ehitamine ja energiavarustuse ümberkujundamine. Seetõttu on sellealane nõustamine suunatud mitteprofessionaalsetele koduomanikele ja ehitajatele eesmärgiga suurendada teadlikkust eesmärkidest ja neid kiiremini saavutada. Toetused motiveerivad koduomanikke renoveerima ja see toob kaasa energiasäästu, mis on osa kliimapoliitikast.

Aastaks 2045 peab hoonefond muutuma kliimaneutraalseks. Selle saavutamiseks on vajalik, et Saksamaal jõuab hoonete renoveerimismäär vähemalt 2%-ni. Hetkel on korterelamute renoveerimismäär alla 1%, mis tähendab, et umbes 1 miljon korterelamut vajavad Saksamaal renoveerimist. Kõik külastatud organisatsioonid juhinduvad oma tegevustes just nendest eesmärkidest.