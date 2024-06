Aastatega on nahk paksemaks läinud ja unustad kiiresti avarii, kus inimesed saavad viga või koguni surma, ja tulekahjud, kus pere kaotab kodu. Küllap samaoodi käituvad ka politseinikud, päästjad ja kiirabitöötajad, et oma vaimset tervist kaitsta.

On aga teatud õnnetused, mida ei õnnestu kuidagi mälu kõige tagumisse soppi suruda. Need on juhtumid, kus surma on saanud laps.