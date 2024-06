Mundris mees lasi Türil esimesena sedeli valimiskasti

Valimas on Kõonurm alati käinud. Õieti Eesti Vabariigi ajal alati. Nõukogude ajal ei käinud ja sai seetõttu ükskord isegi partorgilt pragada, et ta oli külanõukogus üks kolmest inimesest, kes punavalimistest osa ei võtnud. „Mul on see nõukogude võimu vastasus vist emapiimaga kohe kaasas,“ sõnas mees.