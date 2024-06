Aivar Sinijärv ütles, et tema on toetanud üht kindlat erakonda ja sellele läks tema hääl ka täna.

Järgmiselt Euroopa Parlamendilt ootab Sinijärv seda, et inimestel lastaks elada. „Kogu aeg tunned seda, et silmus tõmbab kaela ümber koomale. Ei lasta olla. Ei jõua nii palju rapsida, et ära elada,“ sõnas ta.