Talendid Rajale kolmas etapp tõi kardisõitjad Aravete põnevale rajale

Aravete Kardi- ja Vabaajakeskuse kardirada on varasemate etappide radadest erinev: laiem, avaram, tõusude ja langustega. Tänu raja olemusele on seal rohkelt möödasõidu võimalusi, aga kuna tegu on siiski kiire rajaga ja sealsed kardid on samuti kiired, siis sõitjate vahed olid pikemad ja pundis koos sõitjaid vähem. Samas jagus sellegipoolest mitmeid põnevaid hetki ja närvikõdi nii sõitjatele kui pealtvaatajatele.