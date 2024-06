Orienteerumisklubi JOKA naiskond võitis Eesti meistritiitli

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu sõnas, et esmalt selgusid parimad lühiraja võistluses. „JOKA klubi suurimad ootused olid seotud naiste eliitklassi võistlusega, kus suurimaks võidusoosikuks oli Evely Kaasiku ja medalinõudlejate seas teinegi klubi esindaja Sigrid Ruul,” ütles ta.

Võistlus 4,53 km ja 16 kontrollpunktiga rajal kulgeski Poopuu sõnul neile väga edukalt ja lõppes koguni JOKA klubile kaksikvõiduga. 20 naise konkurentsis tõestas kindlalt oma paremust ka maailma naisorienteerumise paremikku kuuluv Evely Kaasiku, kes võitis ajaga 30.47. Edu klubikaaslase Sigrid Ruuli ees oli pea kümme minutit.

"Tulin üle üsna pika aja Eestisse orienteeruma ja suure aukartusega Lõuna-Eesti maastike ees,” kommenteeris Kaasiku ise. „Ma teadsin, et saab olema keeruline ning peab keskenduma algusest lõpuni. Õnneks mul täna see õnnestus see ja ma olen väga õnnelik selle medali üle.".