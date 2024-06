Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Konservatiivse rahvaerakonna poliitik Jaak Madison ütles, et üllatus polnud talle ei Euroopa Parlamenti tagasi valituks osutumine ega ka Järvamaal kõige suurema toetuse saamine. «Järvamaal on väga mõistlikud ja targad inimesed, tänan neid suure toetuse eest,» sõnas ta.

Madison ei salanud, et kripeldama jääb, et erakonnal ei õnnestunud saada kaht kohta. Tema selgitusel tuleb parteil nüüd analüüsida, kuhu puudu jäänud hääled jäid.

* Üks mis kindel on see, et ühtegi relvapoodi pole Järvamaal varem olnud. Nüüd just üks selline laupäeva pärastlõunal avati. Kannab see nime Precision Arms ja asub Türi vallas Oisus aadressil Estonia puiestee 3b, mis on endise Estonia kolhoosi söökla.