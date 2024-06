Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et Power Cupil käimine on saanud klubile toredaks tavaks ning noored võrkpallurid ootavad seda alati pikisilmi. "Ei saa salata, et päevad on pikad ja väsitavad ning kogu see võrkpallimelu haarab lapsed jäägitult endasse. Aga nad on alati tublid ja püüdlikud ning tunnevad ennast osana selles suures võrkpalliperes," rääkis ta.