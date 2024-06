Nimelt äratati elamuspargis uuele elule 101 inimest mahutav hiigelsuur päästeparv. Veel hiljaaegu oli see valmis turvalist varju pakkuma merehädalistele. Parv seilas laeva pardal iga päev Eesti ja naaberriigi Soome vahet ning läbis teatud aja tagant sertifitseerimisi tõendamaks, et on ikka töökorras.