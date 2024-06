Suvemängud jõudsid randa

Turniiride korraldaja Piret Reinfeld andis teada, et kohale tulnud poisid jagunesid nelja kolmeliikmelisse võistkonda, kes omavahel turniiri kenasti läbi mängisid. "Väga pingelises võistluses võitsid turniiri Alex Melnikov, Mikael Pärnsalu ja Steven Jõekallas, märkis ta. Teise kohaga tuli leppida Sander Heinastel, Steven Iljinil ja Devon Sillasool ning kolmandaks tulid Tauri Riisen, Kristo Taurus ja Siim Mõttus. Neljandaks tulnud võistkonnas mängisid Oliver Teder, Jargo Johannes Sootla ja Aron Tischler.

Õhtusele turniirile kogunes 24 meest ja 13 naist. "Nagu meil tavaks on saanud, toimusid turniirid meestele ja naistele eraldi," täpsustas ta.

Mehi jagus täpselt kuude võistkonda. Reinfeldi sõnul oli turniir äärmiselt pingeline. "Ikka ja jälle pidin lugema võidetud ja kaotatud punkte et aru saada, kes on parem. Seekord võitsid Tom Mario Välja, Miko Moppel, Vahur Sillasoo ja Martin Pekka," ütles ta.

Naised jagunesid nelja võistkonda. Võitjaks ostus ainuke nelik koosseisus Meribel Insler, Irene Virkoja, Stella-Maria Link ja Mari Tool. Reinfeld märkis, et naistel arvestuses etappide lõikes kindlat liidrit polegi. "Kolmel naisel on üldtabelis võrdselt punkte ehk siis 26 punkti on kogunud Maie Bernhardt, Meribel Insler ja Irene Virkoja," sõnas ta.