Paides avati Eesti toiduainetööstuse suurim energiakeskus

Kuigi täna Paides avatud energiakeskuse Adven hooneid ei ilmesta hiiglaslikud korstnad, ei tähenda see, et ettevõttel poleks piisavat võimsust. Vastupidi, tänapäevase tehnoloogia ja võimaluste najal kerkis Paidesse 12 miljonit eurot maksma läinud töökindel ja paindlik energiatootmiskeskus, mis on kaks ja pool korda suurem kui näiteks Paide kaugküttevõrgu varustamiseks vajatav katlamaja.