Räpp kõlamas ja adrenaliin möllamas Mudilased tegid Paides peadpööritavaid trikke

Kui Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring suvemängude kavas esmakordselt olnud võistluste eel osalejad kokku luges, selgus, et ülemäära palju neid ei ole ja esindatud on vaid Paide linna ja Türi vald. Avasõitudeks, olgu öeldud, et noored said oma sõiduosavust ja trikitamist näidata 4x1 minut kestvates voorudes, ilmus siiski välja ka poiss, kelle elukohaks oli Järva vald, täpsemalt Päinurme.