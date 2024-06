Fääri saared pole eestlaste reisisihtkohtade hulgas just esikohal. Ikka ostetakse rannapuhkuse pakett mõnele saarele, aga olgu see siis pigem sooja kliimaga ja päikesepaisteline paik! Keset Atlandi ookeani põhjaosa, tuulte ja tormide meelevallas asuv Fääri saarestik rannapuhkust kindlasti ei soosi. Küll tasub see kant sihikule võtta neil, kel soov kogeda hoopis teistsuguseid elamusi. Ja kui oled juba korra käinud, tahad tagasi!