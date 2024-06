Aravete kardirada sai uue nime

Aravete ja Rapla kardirajal on ühine haldur Margus Leesmaa, kelle sõnul on kahe kardiraja ühitamisel turunduslik eesmärk. «Et luua seos nende vahel, otsustasime muuta rajad samanimeliseks. Parim nimi vastab EST1 Racingule, mis on üle maailma tuntud bränd,» selgitas Leesmaa. «Mõlema raja uus nimi on Est1 Karting ning suunav nimetaja kohanimi Aravete või Rapla.»