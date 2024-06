Üldse analüüsiti 118 231 mootorsõiduki kiiruskäitumist katselõigul. Selgus, et 39 protsenti neist ületas keskmist kiirust, peamiselt olid need sõidu- ja pakiautode juhid.

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütles, et transpordiameti eesmärk on leida uusi ja mõjusaid meetmeid, et parandada teedel liiklusohutust ning vähendada hukkunute ja vigastatute arvu. «Katseprojekti tulemusest selgus, et lõigu keskmise kiiruse mõõtmine muutis liiklusvoo ühtlasemaks, vähendas möödasõitude hulka ja suurendas kehtestatud kiiruse järgijate arvu,» lausus ta.