Kergejõustiklased võitsid naabrite juures medaleid

Lastega võistlustel kaasas olnud Liisa Gritšenko andis teada, et lapsed võistlesid väga tublilt: tehti mitmeid rekordeid ja võideti medaleid. "Langes ka mõni pisar, sest jäädi napilt esikolmikust välja. See on hea õppetund ja kogemus uuteks võistlusteks," märkis ta.