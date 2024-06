Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Leesmaa sõnas, et Aravete kardirada on kõige intensiivsemalt kasutatud kardispordi tarbeks. «See on kahtlemata Eesti kardisportlaste üks lemmikradasid ning seda on nimetatud ka Baltimaade parimaks kardirajaks,» ütles ta.

Aravete võistluskardi­rada on 1001 meetrit pikk, kiire ja unikaalne oma reljeefsuse tõttu ning annab suurepärase võimaluse hobikardiga kiirust nautida.

*Fääri saared pole eestlaste reisisihtkohtade hulgas just esikohal. Ikka ostetakse rannapuhkuse pakett mõnele saarele, aga olgu see siis pigem sooja kliimaga ja päikesepaisteline paik! Keset Atlandi ookeani põhjaosa tuulte ja tormide meelevallas asuv Fääri saarestik rannapuhkust kindlasti ei soosi. Küll tasub see kant sihikule võtta neil, kel soov kogeda hoopis teistsuguseid elamusi. Ja kui oled juba korra käinud, tahad tagasi!

Fäärid ja tuul kuuluvad kokku. Olgu siis kerge briis, hea pesu kuivatamise ilm või kusagilt Põhja-Atlandi kohalt pärale jõudnud tormikeeris. Tänavu jaanuaris käis saartelt üle torm Ingunn ja siis mõõdeti puhangulise tuuleiili kiiruseks 69,3 m/s (ligikaudu 250 km/h). Isegi kõigega harjunud fäärlased ei pistnud sel päeval nina toast välja.

Ja lambad! Kui elanikke on Fääridel 50 000 ringis, siis lambaid pole kokku lugenud keegi. Päris kindlasti on neid rohkem kui saarel elanikke. Lambaid on täis pea kõik mäenõlvad ja üsna tavaline on ka, et autoga mägistel teedel kulgedes pead aeg-ajalt peatuse tegema. Kord selleks, et oma telefoni galeriisse­ juba ei tea mitmes lambapilt jäädvustada, või siis selleks, et aeg-ajalt asfaldile jalutama sattunud villakeradele teed anda.